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НовостиПроисшествия13 августа 2023 13:43

Фейерверки упали на людей на Стрелке из-за сильных порывов ветра

Подрядчик возместит ущерб из-за фейерверков, которые упали на людей во время фестиваля «Великая Русь»
Елизавета КОПЫЛОВА
Фейерверки упали на людей на Стрелке из-за сильных порывов ветра. Фото: АНО «Центр 800».

Фейерверки упали на людей на Стрелке из-за сильных порывов ветра. Фото: АНО «Центр 800».

Салют, который запустили на Стрелке во время фестиваля «Великая Русь», упал на людей из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, накануне в Нижнем Новгороде прошел фестиваль «Великая Русь», где в завершении вечера для нижегородцев запустили салют. Однако что-то пошло не по плану и фейерверки стали падать прямо на людей.

По словам руководителя подрядной организации, которая была ответственна за проведение фейерверков, такая ситуация сложилась из-за прерывистого ветра, который снес догорающую пиротехнику.

По договору именно подрядчик несет ответственность за соблюдение безопасности на мероприятии. По результатам проверки будет определен и возмещен нанесенный ущерб. Отметим, что на месте дежурила скорая, пострадавших нет.