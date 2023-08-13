Фейерверки упали на людей на Стрелке из-за сильных порывов ветра. Фото: АНО «Центр 800».

Салют, который запустили на Стрелке во время фестиваля «Великая Русь», упал на людей из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, накануне в Нижнем Новгороде прошел фестиваль «Великая Русь», где в завершении вечера для нижегородцев запустили салют. Однако что-то пошло не по плану и фейерверки стали падать прямо на людей.

По словам руководителя подрядной организации, которая была ответственна за проведение фейерверков, такая ситуация сложилась из-за прерывистого ветра, который снес догорающую пиротехнику.

По договору именно подрядчик несет ответственность за соблюдение безопасности на мероприятии. По результатам проверки будет определен и возмещен нанесенный ущерб. Отметим, что на месте дежурила скорая, пострадавших нет.