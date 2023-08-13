Энергетики «Нижновэнерго» готовы к работе в условиях надвигающейся непогоды

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, 13 и 14 августа местами по Нижегородской области ожидаются грозы, сильные дожди, ветер с порывами до 19 м/с.

В филиале «Россети Центр и Приволжье»-«Нижновэнерго» к оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 277 бригад энергетиков: 895 специалистов и 405 единиц спецтехники. Также в распоряжении филиала имеется 302 резервных источника электроснабжения мощностью более 7,9 кВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и метеорологической обстановки. За работой энергообъектов установлен особый контроль.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.