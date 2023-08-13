Три человека пострадали в массовом ДТП на Нижневолжской набережной Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Три человека пострадали в результате массовой аварии с участием пяти автомобилей на Нижневолжской набережной у дома №16. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, ДТП произошло вечером 12 августа. На месте происшествия работали экстренные службы.

Как отмечается, столкновение произошло из-за того, что автомобиль Honda CR-V при повороте не уступил дорогу двигающемуся по встречному направлению автомобилю Geely. В результате произошло столкновение. После ДТП повреждения получили три других автомобиля, которые были припаркованы рядом.

- По имеющейся информации, в результате ДТП пострадали три человека, они обратились за медицинской помощью и доставлены в больницу, - добавили в обращении.

Сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте происшествия для установления обстоятельств произошедшего.