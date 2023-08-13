Уголовное дело вновь завели из-за состояния дороги у нижегородской многоэтажки Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Уголовное дело повторно завели из-за жалоб нижегородца об отсутствии дороги к многоэтажке. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

В частности, нижегородец отметил, что подъездная дорога и тротуары к дому отсутствуют. Более трехсот жителей, среди которых ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные семьи не могут беспрепятственно добраться до дома. Кроме того, автомобилям, в том числе экстренным служба, трудно добраться до многоэтажки. Неоднократные жалобы горожан в компетентные органы результатов не принесли.

Ранее СК России поставили ситуацию на контроль и в региональном управлении завели уголовное дело. Однако органы прокуратуры отменили данное постановление. Обжалование решения не принесло никаких результатов. На данный момент проводится дополнительная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.