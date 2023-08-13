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НовостиПроисшествия13 августа 2023 8:16

Восемь человек пострадали от столкновения двух машин в Нижегородской области

Две легковушки столкнулись на автодороге Нижний Новгород – Саратов
Елизавета КОПЫЛОВА
Восемь человек пострадали от столкновения двух машин в Нижегородской области. Фото: пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

Восемь человек пострадали от столкновения двух машин в Нижегородской области. Фото: пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

Восемь человек пострадали в результате столкновения двух иномарок в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

По информации ведомства, авария произошла на автодороге Нижний Новгород – Саратов около 03:45 утра 13 августа. Виновником ДТП стал 24-летний водитель автомобиля Хендай, который выехал на встречную полосу движения на участке дороги, где это было запрещено. Из-за этого случилось столкновение с автомобилем Шевроле, за рулем которого находился 23-летний водитель. Из-за удара Шевроле слетел кювет и перевернулся.

Всего пострадало восемь человек, в том числе оба водителя и пассажиры автомобилей. Пострадавшие были направлены в больницу в городе Арзамас. Обстоятельства ДТП устанавливаются.