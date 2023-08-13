Сгоревший ОКН «Дом Чардымова» начали демонтировать в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Сгоревшие части объекта культурного наследия «Дом Чардымова» начали сносить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в телеграм-канале «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

Напомним, ранее дом крестьянина Чардымова загорелся на площади Сенной в Нижнем Новгороде днем, в мае 2022 года. «Дом.НН» планирует одновременно восстановить дом по улице Большой Печерской и отреставрировать объект культурного наследия – Дом Чардымова.

Очевидцы сообщают, что сгоревшие части стали сносить бульдозером после наступления темноты. Подрядчик должен полностью отреставрировать дом.