Ушедшего из больницы пенсионера нашли в овраге в Арзамасе. Фото: ПСЦ "Рысь".

83-летнего мужчину, который пропал из арзамасской больницы, спасли волонтеры. Об этом сообщили в поисково-спасательном центре «Рысь».

Как сообщается, заявка о пропаже человека поступила волонтерам 7 августа утром. Дедушка вышел из кардиологического отделения ЦГБ Арзамаса 6 августа вечером и пропал. Родственники пытались найти его сами, звонили, но ничего не вышло. Позже телефон его стал недоступен.

Инфорги сразу стали собирать необходимую информацию – прозвонили другие медучреждения, морги, распространили ориентировки в социальных сетях. Также опросили медработников и проверили камеры.

К сожалению, камеры внешнего наблюдения ЦГБ в день пропажи дедушки не работали по техническим причинам. Тогда волонтеры просмотрели сторонние камеры, чтобы понять куда ушел дедушка. Волонтёры стали просматривать все территории вокруг ЦГБ – улицы города, прилегающий лесной массив, конечные остановки, частный сектор.

На вторые сутки поисков было принято решение возобновить обзвон больниц, а также расклеить ориентировки по возможным территориям, где мог находиться дедушка. После обеда произошла смена координаторов и поиски продолжились – 15 поисковиков и отозвавшиеся добровольцы. В состав входили друзья, коллеги и родственники пропавшего. Найти мужчину нужно было как можно скорее, ведь из-за жары у него мог случиться сердечный приступ.

Волонтеры увеличили зону поиска и стали искать на территории за ФОКом, отрабатывали водоемы на 408 км и овраги Смирновского пруда.

Помог найти дедушку местный житель, который видел у оврага сидевшего босого пожилого мужчину. Волонтеры отправились в указанный им овраг и буквально за 20 минут нашли мужчину, который лежал в болоте. Его закутали в одеяло и передали медикам.