Сергей Яковлев оценил основные туристические объекты Дзержинска. Фото: администрация города Дзержинск.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев посетил Дзержинск и оценил основные туристические объекты. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Впереди у Дзержинска 100-летний юбилей, поэтому вместе с администраций города мы будем плотно работать над формированием событийного календаря, который призван стать еще одним драйвером развития туризма в муниципалитете, - отметил Сергей Яковлев.

Министр осмотрел Шуховскую башню и подчеркнул, что необходимо развивать окружающую достопримечательность территорию – создать места для отдыха и обустроить прилегающий пляж.

Сергей Яковлев отметил, что в Дзержинске необходимо развивать промышленный туризм, а также создать в городе интерактивный туристический комплекс.

Мэр Дзержинска Иван Носков добавил, что в городе есть уникальная архитектура, а также много промышленных предприятий. Именно эти два направления можно развивать в качестве туризма.