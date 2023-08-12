Глеб Никитин оценил результаты реализации проектов к юбилею поселка Тонкино Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил результаты реализации проектов к 300-летию рабочего поселка Тонкино. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

12 август Глеб Никитин посетил Центральный парк рабочего поселка, районный Дом культуры и Тонкинскую ЦРБ. Позже он присоединился к праздничным мероприятиям на площади перед районным Домом культуры. Здесь прошел фестиваль народного творчества «Раздолье». Губернатор поздравил местных жителей и пообщался с ними.

- Очень рад быть вместе с тонкинцами в такой знаменательный день! Был в поселке ровно год назад: поручил сформировать оргкомитет, определить ключевые проекты, выделить финансирование. Сегодня своими глазами вижу результаты – свое 300-летие Тонкино определенно встречает на волне развития, движения вперед, - добавил Глеб Никитин.

Во время подготовки к юбилею поселка был проведен третий этап благоустройства Центрального парка. С 2020 года его обновление происходило в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2023 году специалисты уложили свыше двух тысяч кв. м брусчатки, построили «Сухой ручей», две новые беседки, установили ограждение. Стоимость работ составила 25 млн рублей.

Кроме того, впервые за 40 лет был обновлен районный Дом культуры. Капитальный ремонт проводили с февраля по июль 2023 года.

Также в рамках подготовки к юбилею были приобретены мебель и оборудование для детской художественной школы и детской музыкальной школы, простроено поле для мини-футбола и универсальная игровая спортивная площадка, благоустроены территории Центра дополнительного образования и центральной библиотеки. Более того, были выделены средства на развитие трех детсадов, ремонт дорог в районном центре и модернизацию уличного освещения.

- Отдельные усилия были направлены на обновление Тонкинской центральной районной больницы. Ремонт терапевтического и хирургического отделения, а также замена инженерных сетей в поликлиническом комплексе – это наша текущая работа, проводимая, в первую очередь, в рамках национального проекта «Здравоохранение», - отметил Глеб Никитин.