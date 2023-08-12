Новые остановки общественного транспорта появились на Комсомольском шоссе Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Две новые остановки общественного транспорта появились на Комсомольском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Как отмечается, для автобусных маршрутов А-12, А-17, А-51, А-56, Т-29, Т-59, Т-76 ввели остановку «Улица Дачная». Она находится между остановками «Улица Весенняя» и «Улица Украинская» в оба направления.

Кроме того, на трамвайном маршруте 417 ввели остановку «Улица Украинская» между остановочными пунктами «Улица Дачная» и «Улица Зеленая» в оба направления.

Напомним, ранее стало известно, что нижегородцы не поддержали предложение о частичном изменении автобусных маршрутов А-71 и А-90.