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НовостиОбщество12 августа 2023 13:09

Новые остановки общественного транспорта появились на Комсомольском шоссе

Для автобусов ввели новую остановку «Улица Дачная»
Елизавета КОПЫЛОВА
Новые остановки общественного транспорта появились на Комсомольском шоссе

Новые остановки общественного транспорта появились на Комсомольском шоссе

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Две новые остановки общественного транспорта появились на Комсомольском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Как отмечается, для автобусных маршрутов А-12, А-17, А-51, А-56, Т-29, Т-59, Т-76 ввели остановку «Улица Дачная». Она находится между остановками «Улица Весенняя» и «Улица Украинская» в оба направления.

Кроме того, на трамвайном маршруте 417 ввели остановку «Улица Украинская» между остановочными пунктами «Улица Дачная» и «Улица Зеленая» в оба направления.

Напомним, ранее стало известно, что нижегородцы не поддержали предложение о частичном изменении автобусных маршрутов А-71 и А-90.