Глава СКР взял на контроль дело из-за нерасселения дома в Нижнем Новгороде. Фото: Информационный центр СК России.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с аварийным домом, в котором не расселили жильцов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Как отмечается, один из жителей пожаловался на нарушение прав жильцов аварийного дома по улице Углова. Здание построили в 1932 году, а в 2017 году его признали непригодным для жизни и подлежащим сносу. В доме обрушилось цокольное помещение, а износ составляет 75%. При этом срок расселения граждан установлен до 2030 года. Однако жильцы с эти не согласны и подали иск, согласно которому им должны были предоставить благоустроенное жилье до конца 2020 года.

Расселение жильцов в настоящее время так и не произошло. Кроме того, нижегородцы не согласны с компенсацией утраченной недвижимости, которую им предлагает администрация, так как приобрести равнозначное жилье на эти средства невозможно.

В СУ СК России по Нижегородской области завели уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил у руководителя регионального подразделения СУ СК Айрата Ахметшина доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также об установленных обстоятельствах по данной ситуации.