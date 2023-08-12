НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ: сотрудники «Волгаэнерго» (Эн+) стали участниками нового рекорда России по самой массовой утренней зарядке

В День физкультурника актив компании «Волгаэнерго» принял участие в спортивной акции - массовой утренней зарядке. Мероприятие стало новым рекордом Росиии.

В 10 часов утра актив компании из 20 человек прибыл к катеру «Герой». Вместе с ними здесь собралось более 5 тысяч жителей! Все они пришли для установления рекорда России по самой массовой утренней зарядке. Участники мероприятия были одеты в майки цвета российского флага. Зарядку провели сестры Аверины - чемпионки мира, Европы и России по художественной гимнастике. Мероприятие шло полчаса. В итоге рекорд по самой массовой зарядке в Росиии был зафиксирован с результатом 5598 человек!

«Мы очень любим спорт, поэтому, когда услышали , что в нашем любимом городе пройдёт такое мероприятие не задумываясь приняли решение участвовать! Сегодня у катера «Герой» происходило что-то необыкновенное! Столько положительных эмоций, радостных лиц. Кажется, я получил заряд бодрости и хорошего настроения на год вперед», - отметил сотрудник ГК «Волгаэнерго» Иван Лобов.

«В здоровом теле здоровый дух! Наша компания поддерживает занятия спортом. Ведь - это залог хорошего самочувствия и настроения сотрудников. Мы проводим свою собственную Спартакиаду внутри компании. Кроме того, наши ребята принимают участие во всех крупных городских спортивных мероприятиях: марафонах,забегах, заплывах. И, конечно,в День физкультурника мы не остались дома, а вместе с нижегородцами вышли на набережную и приняли участие в массовой зарядке, которая стала рекордом!» - отметил генеральный директор «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко.