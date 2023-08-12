Глеб Никитин встретился с нижегородцами-участниками СВО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин навестил нижегородских военнослужащих в зоне СВО. Об этом он сообщает в своем телеграм-канале.

Глеб Никитин встретился с более чем 1700 нижегородцами и обсудил с ними боевые задачи и потребности подразделений.

– Взяли в работу индивидуальные просьбы от нижегородцев, касающиеся, в частности, доставки дополнительного снаряжения, решения некоторых бытовых вопросов семей военнослужащих, – сказал губернатор.

Также по заявкам командования в зону СВО привезли гуманитарную помощь, в том числе и технику.

Глеб Никитин отмечает, что у нижегородских военнослужащих отличный настрой и нормальные условия. С ними есть связь, и если что-то будет необходимо, правительство региона во всем поможет.

– Все герои шлют большой привет домой – добавляет губернатор Нижегородской области.

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