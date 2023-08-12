Медики ННГУ нашли признаки предрасположенности к «омоложению» инфаркта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики ННГУ имени Лобачевского определили признаки предрасположенности к «омоложению» инфаркта. Об этом в своем телеграм-канале сообщает исполняющий обязанности ректора университета Олег Трофимов.

– Ученые-медики ННГУ заняли второе место на Всероссийском конкурсе на лучшее инновационное исследование Российского кардиологического общества, – отмечает Олег Трофимов.

В 2022 году для исследования случайным методом отобрали 65 мужчин и 15 женщин с инфарктом миокарда. Медики проанализировали у группы клиническую картину, биохимические и молекулярно-генетические маркеры.

Ученые выяснили, что за инфаркт миокарда в молодом возрасте отвечают изменения в регуляции генов.

Напомним, ученые Приволжского исследовательского медицинского университета предложили лечить тяжелые ожоги при помощи полиуретановой пленки с уникальным коктейлем вирусов.

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