Сергей Морозов возглавил попечительский совет ННГАСУ. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов возглавил попечительский совет Нижегородского государственного строительного университета. 10 августа на первом заседании совета он был избран председателем большинством голосов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В задачи попечительского совета ННГАСУ входят формирование стратегии вуза, изменение учебной программы относительно требований отрасли. Еще одной задачей является привлечение крупных компаний, в которых студенты могли бы пройти стажировку или устроиться на работу

– Мы рассчитываем на то, что выпускники ННГАСУ останутся в Нижегородской области, будут задействованы в крупных строительных и инфраструктурных проектах и смогут менять к лучшему жизнь в регионе. Символично, что решение о формировании попечительского совета принято профессиональным сообществом в преддверии Дня строителя! Очень горд и благодарю за доверие, – сказал Сергей Морозов.

Ранее мы сообщали о том, что «качество» абитуриентов нижегородских вузов выросло, ведь проходные баллы по многим направлениям превышают показатели прошлых лет.

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