Бывший Горьковский мукомольный завод.
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Арбитражный суд разрешил снос бывшего мукомольного завода в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».
Суд отменил обеспечительные меры, по которым с 2018 года застройщику ООО СЗ «Спектр» запрещалось демонтировать имущество Горьковского мукомольного завода. Запрет был снят, так как арендаторы ГМЗ долгое время не вывозили имущество и более полутора лет не предпринимали мер для исполнения судебного решения.
В ООО ГМЗ хотят обжаловать решение суда, так как еще в 2021 году предлагали «Спектру» совместно подготовить проект демонтажа бывшего завода.
Застройщик же планирует на территории бывшего ГМЗ возвести жилой комплекс.
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