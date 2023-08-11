Нижний Новгород занял 7 место по распространению «барбимании»

Активнее всего редактировали свои фото в стиле Барби нижегородцы 25-30 лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нижний Новгород занял седьмое место среди регионов России, в которых зафиксирована «барбимания». Об этом сообщают эксперты МенаФона.

29 июля, спустя 8 дней с даты выхода фильма о Барби в мировой прокат, нижегородцы проявили наибольший интерес к сайту, на котором на основе нейросетей можно обработать снимки в барби-стиле.

Активнее всего редактировали свои фото в стиле Барби и Кена нижегородцы 25-30 лет. Доля потребляемого ими интернет-трафика за неделю работы фоторедактора составила 58 процентов. Молодые люди до 25 лет изменяли свои фото реже. Их часть от общего трафика – 22 процента. Доля трафика, потребляемого нижегородцами 35-45 лет, равняется 17 процентам.

Отмечается, что в рейтинге городов России по активности обработки фото в барби-стиле лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Башкирия, Самарская и Свердловская области.

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