Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 августа 2023 15:35

Нижний Новгород занял 7 место по распространению «барбимании»

Активнее всего обрабатывали свои фото в стиле Барби и Кена нижегородцы 25-35 лет
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Активнее всего редактировали свои фото в стиле Барби нижегородцы 25-30 лет.

Активнее всего редактировали свои фото в стиле Барби нижегородцы 25-30 лет.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нижний Новгород занял седьмое место среди регионов России, в которых зафиксирована «барбимания». Об этом сообщают эксперты МенаФона.

29 июля, спустя 8 дней с даты выхода фильма о Барби в мировой прокат, нижегородцы проявили наибольший интерес к сайту, на котором на основе нейросетей можно обработать снимки в барби-стиле.

Активнее всего редактировали свои фото в стиле Барби и Кена нижегородцы 25-30 лет. Доля потребляемого ими интернет-трафика за неделю работы фоторедактора составила 58 процентов. Молодые люди до 25 лет изменяли свои фото реже. Их часть от общего трафика – 22 процента. Доля трафика, потребляемого нижегородцами 35-45 лет, равняется 17 процентам.

Отмечается, что в рейтинге городов России по активности обработки фото в барби-стиле лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Башкирия, Самарская и Свердловская области.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен