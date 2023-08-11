Заброшенный паркинг начали сносить на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде

Заброшенный паркинг на Казанском шоссе. Фото: Яндекс.Карты

В Нижнем Новгороде начали сносить заброшенный паркинг на Казанском шоссе. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».

Недостроенный паркинг на пересечении Казанского шоссе и улицы Богдановича оставался заброшенным на протяжении более 10 лет.

Напомним, в феврале 2023 года физическому лицу было выдано разрешение на строительство на данном участке закрытой парковки.

Ранее мы сообщали о том, что подземно-надземную парковку планируют построить западнее здания №1В по Нижневолжской набережной, в котором расположены ресторан Monet и концертный зал Premio. Представитель ООО «Весенние инвестиции» — собственник смежной площадки, принял участие в обсуждении и высказался против строительства паркинга.

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