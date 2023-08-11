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НовостиОбщество11 августа 2023 13:38

Экспериментальный правовой режим для БПЛА могут ввести в Нижегородской области

Беспилотники хотят использовать для нужд сельского хозяйства
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Беспилотный летательный аппарат.

Беспилотный летательный аппарат.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экспериментальный правовой режим для беспилотных летательных аппаратов могут ввести в Нижегородской области. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Минэкономразвития России.

Минэкономразвития предлагает возобновить использование беспилотников для нужд сельского хозяйства. Планируется, что БПЛА будут перевозить грузы по воздуху, распространять средства защиты растений на поля, тушить лесные пожары, а также проводить технологические испытания.

Напомним, в Нижегородской области создадут региональный Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. Он будет заниматься разработкой технологий для проектирования новых БАС, их созданием, сервисным обслуживанием, а также проведением необходимых экспертиз.

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