Корпоративные волонтеры Эн+ провели день со слабовидящими и незрячими воспитанниками центра «Перспектива»

Сотрудники ГК «Волгаэнерго» организовали и провели встречу с воспитанниками Нижегородской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива» (НРООРДИЗ «Перспектива»).

День для волонтеров и воспитанников центра начался с работы в тандеме, а именно с велопрогулки на уникальном парном велосипеде. Сотрудники «Волгаэнерго» прокатили ребят по Волжской набережной до Борского моста и обратно. Велопрогулка продлилась почти два часа, за этот время молодые люди смогли ощутить прелести командного катания, насладиться попутным ветром и свободой движения.

«Я первый раз участвую в такой велопрогулке. Мне очень понравилось, я получила заряд положительных эмоций. Скорость движения можно сравнить с ощущением полета. Хочу сказать спасибо ребятам-волонтерам. Это было незабываемо», - поделилась своими впечатлениями от поездки воспитанница центра Дарья.

После совместного катания воспитанники центра пригласили волонтеров «Волгаэнерго» к себе на чаепитие. За чашкой чая ребята рассказали о себе. Оказалось, что многие из воспитанников ведут активный образ жизни: участвуют в мастер-классах по кулинарии, поют, увлекаются катанием на сапах и играют на пианино. Поэтому командные активности и парные катания на свежем воздухе вдохновляют ребят и мотивирует их на открытие новых горизонтов.

«Здесь не нужно иметь каких-то специальных навыков, главное – желание и умение кататься на велосипеде. Людям с ОВЗ важна эмоциональная составляющая, рука для сопровождения во время прогулки, интересный собеседник и неравнодушный человек рядом. Я рад, что ребятам понравилась прогулка. Тепло, которое мы получили от воспитанников, вдохновляет продолжать волонтерскую деятельность», - рассказал волонтер Эн+ Дамир Адиятуллин.

День для воспитанников центра начался с велопрогулки на уникальном парном велосипеде

Также входе беседы молодые люди договорились провести в следующий раз тимбилдинг в полной темноте. Выполнение самых простых заданий в необычных условиях позволяют развивать высокий уровень доверия друг к другу, понимание к чужим проблемам и особенностям здоровья, а также способствуют сплочению всех участников мероприятия.

«Главная цель мероприятия – поддержать людей, которые в этом нуждаются, а также продолжать развитие культуры добровольчества среди сотрудников Эн+. Сегодня быть волонтером - почетно, это говорит о душевных качествах человека. Все мы разные, но все мы равные. Это важно понимать! Любое доброе дело обязательно вернется добром», - отметил генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко.

Фото: Пресс-служба ГК "Волгаэнерго"