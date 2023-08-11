Новое пространство появилось в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Новое пространство с детской площадкой появилось в Автозаводском районе. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева
Новое пространство с детской площадкой и велодорожкой появилось в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.
В микрорайоне Северный на улице Дружаева завершилось благоустройство. Там появилось пространство с детской и спортивной площадками, а также велодорожка.
Пешеходная- и велодорожка в Автозаводском районе. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева
– Велодорожка соединила между собой новое пространство на улице Дружаева и две ранее благоустроенные территории: сквер «Самбо» и бульвар по улице Дьяконова, – отмечает Юрий Шалабаев. – Также она свяжет улицу Дьяконова с проспектом Октября с одной стороны и с проспектом Бусыгина - с другой.
Кроме того, по просьбе жителей на улице Дружаева была обустроена площадка для выгула собак. И также на территории нового пространства обновили освещение и посадили ивы, клены, розы и сирень.
На улице Дружаева была обустроена площадка для выгула собак. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева
Напомним, общественные пространства Ленинского района благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды» быстрее территорий других районов Нижнего Новгорода.
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