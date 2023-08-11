Новое пространство появилось в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Новое пространство с детской площадкой появилось в Автозаводском районе. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Новое пространство с детской площадкой и велодорожкой появилось в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

В микрорайоне Северный на улице Дружаева завершилось благоустройство. Там появилось пространство с детской и спортивной площадками, а также велодорожка.

Пешеходная- и велодорожка в Автозаводском районе. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

– Велодорожка соединила между собой новое пространство на улице Дружаева и две ранее благоустроенные территории: сквер «Самбо» и бульвар по улице Дьяконова, – отмечает Юрий Шалабаев. – Также она свяжет улицу Дьяконова с проспектом Октября с одной стороны и с проспектом Бусыгина - с другой.

Кроме того, по просьбе жителей на улице Дружаева была обустроена площадка для выгула собак. И также на территории нового пространства обновили освещение и посадили ивы, клены, розы и сирень.

На улице Дружаева была обустроена площадка для выгула собак. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Напомним, общественные пространства Ленинского района благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды» быстрее территорий других районов Нижнего Новгорода.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен