Прибор для поиска браконьеров проверяют в Нижегородской области

Фонотека выстрелов. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Инновационный прибор «Выстрел» для поиска браконьеров проверяют в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Главная задача прибора заключается в выявлении нарушений правил охоты для дальнейшего задержания браконьеров. Небольшой аппарат легко можно спрятать в лесу. Его система различает выстрел охотничьего оружия в радиусе 500 метров.

Если «Выстрел» зафиксирует нарушение, на телефон сотрудников Госохотнадзора придет SMS-оповещение.

Специалисты министерства лесного хозяйства Нижегородской области собирают аудиозаписи, из которых будет создана фонотека разнокалиберных выстрелов. Это сделает работу аппарата «Выстрел» более эффективной.

– Прибор постоянно совершенствуется и не имеет аналогов в России. У него большие перспективы использования не только в нашем регионе, но и на территории других регионов, – отметил министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

На данный момент прибор используется в тестовом режиме, но с его помощью уже было выявлено несколько нарушений.