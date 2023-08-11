Мининский университет запустил съемки научно-популярных видеороликов

Евгений Буланов - кандидат химических наук ННГУ им. Лобачевского - рассказал о татуировках с точки зрения изучения химии

Съемки серии научно-популярных видеороликов для популяризации естественных, компьютерных и точных наук запустил Мининский университет в рамках фестиваля “Научный форсайт”. Цель проекта - вовлечения школьников и студентов в изучение наук. В роликах ведущие ученые и преподаватели вузов Нижнего Новгорода доступным языком рассказывают о химии, физике, астрономии, экологии и достижениях в информационных технологиях.

“Задача фестиваля “Научный форсайт” - охватить более 2 миллионов человек по всей России научно-популярным контентом. Для реализации этой цели Мининский университет объединил как нижегородских ученых, так и представителей научного сообщества университетов 12 регионов страны. Важно не только технологическое просвещение для взрослых, необходимо заинтересовать детей, рассказать им о тех возможностях, которые перед ними открыты. Тогда в будущем мы получим мотивированных инженеров, ученых, талантливых педагогов”, - считает ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Александр Малышев - кандидат физико-математических наук, доцент, декан физического факультета ННГУ им.Н.И.Лобачевского - рассказал в ролике об экзопланетах, Вселенной в земном масштабе и дал ответ на вопрос: “Одиноки ли мы во Вселенной?”, а также наглядно продемонстрировал размеры Вселенной в земном масштабе. А декан физико-технологического факультета Мининского университета Николай Лапин объяснил, какие возможности открывает перед человечеством левитация.

Евгений Буланов - кандидат химических наук ННГУ им. Лобачевского - рассказал о татуировках с точки зрения изучения химии.

“Нередко в обществе встречается негативное отношение к татуировкам. Однако, например, немецкие ученые научились делать тату, которые могут менять цвет в зависимости от pH крови, содержания глюкозы и альбумина. Это помогает больным с сахарным диабетом контролировать свое состояние здоровья. В ролике для проекта “Научный форсайт” я постарался дать ответы на самые острые вопросы, связанные с таким способом украшения тела, с позиции именно химика, рассказал, на какие вредные вещества в коже распадаются краски и достаточно ли той концентрации, чтобы вызвать негативную реакцию организма, а также представил разработанные нашей командой пигменты, имеющие высокий потенциал для создания новых красок для тату. Новые пигменты созданы на основе синтетического аналога костной ткани человека, что является важным аспектом их биосовместимости”, - сказал он.

Подробнее – в видео.

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Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина