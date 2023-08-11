Качество воды улучшится в 42 домах Нижнего Новгорода в этом году

Новое оборудование позволит перевести водозабор на закрытую систему водоснабжения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Качество воды улучшится в 42 домах Нижнего Новгорода в 2023 году. Новое оборудование позволит перевести водозабор на закрытую систему водоснабжения. Об этом стало известно в ходе прямого эфира главы города Юрия Шалабаева 11 августа.

Жители Сормовского, Московского, Канавинского и Приокского районов жаловались на проблемы с качеством воды. Они сообщали, что из крана течёт не просто мутная, а даже коричневая или черная вода.

– Для обновления инфраструктуры необходим большой объем средств и город бы таких ресурсов не нашел. Губернатор поручил исправить ситуацию и выделил необходимые средства, – подчеркнул мэр.

На условиях софинасирования в течение трех лет запланирована работа по установке индивидуальных тепловых пунктов. Это оборудование предназначено для забора холодной воды из системы централизованного водоснабжения.

– Чистая вода посредством теплообменника а нагревается и уже поступает к жителям в нормативном качестве, – подчеркнул первый заместитель мэра Денис Скалкин. – В текущем году запланировано перевести на закрытую систему водоснабжения 42 дома.