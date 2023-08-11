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НовостиОбщество11 августа 2023 11:24

Качество воды улучшится в 42 домах Нижнего Новгорода в этом году

Дома будут переведены на закрытую систему водоснабжения
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Новое оборудование позволит перевести водозабор на закрытую систему водоснабжения.

Новое оборудование позволит перевести водозабор на закрытую систему водоснабжения.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Качество воды улучшится в 42 домах Нижнего Новгорода в 2023 году. Новое оборудование позволит перевести водозабор на закрытую систему водоснабжения. Об этом стало известно в ходе прямого эфира главы города Юрия Шалабаева 11 августа.

Жители Сормовского, Московского, Канавинского и Приокского районов жаловались на проблемы с качеством воды. Они сообщали, что из крана течёт не просто мутная, а даже коричневая или черная вода.

– Для обновления инфраструктуры необходим большой объем средств и город бы таких ресурсов не нашел. Губернатор поручил исправить ситуацию и выделил необходимые средства, – подчеркнул мэр.

На условиях софинасирования в течение трех лет запланирована работа по установке индивидуальных тепловых пунктов. Это оборудование предназначено для забора холодной воды из системы централизованного водоснабжения.

– Чистая вода посредством теплообменника а нагревается и уже поступает к жителям в нормативном качестве, – подчеркнул первый заместитель мэра Денис Скалкин. – В текущем году запланировано перевести на закрытую систему водоснабжения 42 дома.