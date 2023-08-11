АО «Транснефть-Верхняя Волга» стало лучшим среди социально-эффективных организаций

Первое место в номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий» завоевало АО «Транснефть-Верхняя Волга» на региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 2023 года.

Кроме того, вторые места предприятие заняло в номинациях «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» и «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».

По общему количеству наград АО «Транснефть-Верхняя Волга» - в числе лидеров среди участников. Жюри оценило работу предприятия в области укрепления кадрового потенциала, охраны труда и развития социальной инфраструктуры территорий.

В Нижегородской области в 2022 году нефтепроводная компания инициировала реализацию 41 общественно значимого проекта. В частности, оказана поддержка трем больницам, 15 школам, учреждениям дополнительного образования и центрам социальной реабилитации, где проживают попавшие в трудную жизненную ситуацию дети.

Среди реализованных проектов – ряд волонтерских акций. Так, весной байкеры-участники движения «Мототранснефть» благоустроили территорию социально-реабилитационного центра «Ласточка». Волонтеры отремонтировали элементы спортивной площадки, пообщались с воспитанниками и вручили им подарки – спортивный инвентарь и самокаты.

Байкеры-участники движения «Мототранснефть» благоустроили территорию социально-реабилитационного центра «Ласточка»

Сотрудничество с Нижегородской областной детской клинической больницей и фондом «Нижегородский онкологический научный центр» (НОНЦ) уже стало доброй традицией предприятия. В прошлом году для маленьких пациентов волонтеры АО «Транснефть-Верхняя Волга» вместе с НОНЦ организовали к Дню семьи, любви и верности праздник с театральным представлением, подвижными играми и мастер-классами.

На предприятии создано одно из самых многочисленных и активных волонтерских сообществ в регионах присутствия, объединившее более 2 тыс. человек.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга