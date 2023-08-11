Нижегородцы не поддержали изменение автобусных маршрутов А-71 и А-90. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородцы не поддержали предложение о частичном изменении автобусных маршрутов А-71 и А-90. Об этом в сообществе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Ранее жители Сормовского района обращались в министерство транспорта Нижегородской области с предложением об изменении маршрутов А-71 и А-90 между 7-м микрорайоном и улицей Коминтерна. Горожане пожелали, чтобы маршрут А-90 проходил по более заселенному участку. Тогда автобусы маршрута А-71 стали бы следовать через улицу Бутырскую, Починки и поселок Володарский. Предложение было выдвинуто не просто так. У маршрута А-90 в рейс выходит больше автобусов, чем у А-71.

Для решения вопроса, в сообществе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» организовали опрос граждан. По результатам голосования, против изменений выступили 58 процентов опрошенных нижегородцев. Всего в опросе приняли участие 2184 человека.

Кроме того, предложение не поддержал и разработчик новой маршрутной сети, так как исследование в рамках математической модели спрогнозировало ухудшение работы общественного транспорта.

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