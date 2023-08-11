Девять озер непригодны для купания в Нижнем Новгороде

Озеро Больничное непригодно для купания. Фото: Мария СОРОКИНА

Специалисты регионального Роспотребнадзора обновили список водоемов, временно непригодных для купания в Нижнем Новгороде. По состоянию на 11 августа вода в девяти городских озерах оказалась недостаточно чистой. По результатам исследования, непригодными для купания оказались следующие зоны отдыха:

- озеро Сортировочное (оба пляжа);

- озеро Больничное,

- Мещерское озеро;

-озеро Пестичное;

- озеро Лунское,

-озеро Светлоярское (пляж на Мокроусова и пляж на Гаугеля),

- озеро ПКиО (на улице Смирнова и на проспекте Молодежном),

- озеро в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода;

- Верхнее озеро (Щелоковский хутор)

Кроме того, были отобраны пробы в водоемах за пределами областного центра. Для купания непригодны Юрасовское озеро на Бору, озеро Святое в поселке Пушкино под Дзержинском, городской пляж на Верхнем озере в Семенове и река Белая в Городце.