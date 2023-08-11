Движение по улице Акимова изменится в Нижнем Новгороде с 14 августа. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта на перекрестке улиц Акимова и Пролетарской изменится в Нижнем Новгороде с 8:00 14 августа. Об этом сообщает АО «Теплоэнерго».

На въезде на Борский мост движение организуют по временной дороге, проложенной в газонной части. Проехать по основной дороге улицы Сергея Акимова не получится. Это связано с тем, что на перекрестке с улицей Пролетарской под дорогой будет проходить перекладка трубопроводов.

– Водителям необходимо быть предельно внимательными, особенно относительно других автомобилистов и пешеходов, а также следовать указаниям дорожных знаков. Ширина проезжей части временной дороги позволяет организовать движение на участке в две полосы, – отмечают в АО «Теплоэнерго».

Напомним, в Нижнем Новгороде 12 августа изменится движение транспорта по Нижневолжской набережной.

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