Нижневолжскую набережную перекроют в Нижнем Новгороде 12 августа. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде 12 августа изменится движение транспорта по Нижневолжской набережной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

С 00.01 до 10.00 12 августа проезд от улицы Широкой до Георгиевского съезда и от улицы Красная слобода до дома 111а по Набережной Гребного канала закроют. В связи с этим автобусы маршрута А-5 будут следовать от улицы Деловой до остановки «Монастырь» в оба направления, а маршрут Т-87 сократится до остановки «Улица Рождественская».

Кроме того, с 10.00 до 15.00 12 августа движение от улицы Широкой до Георгиевского съезда также будет прекращено. Маршрут А-5 организуют от улицы Деловой до Казанского съезда.

Впускать и выпускать пассажиров водители автобусов станут в местах действующих остановок по пути следования.

Напомним, автобусный маршрут А-89 изменится в Нижнем Новгороде с 14 августа.

С 6.00 14 августа до 23.59 15 октября будет перекрыто движение в районе домов №8 и №10 по улице Гвардейцев. Это связано с проведением восстановительных работ на участке.

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