Работодателей нижегородских участников СВО приравняют к соцпредпринимателям

Участники спецоперации дополнят перечень социально уязвимых категорий граждан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нижегородцев, принимающих на работу участников специальной военной операции, приравняют к социальным предпринимателям. Такой законопроект был внесен в Госдуму рабочей группой по СВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщает председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Сейчас социальными предпринимателями считаются работодатели, штат которых не менее чем на 50 процентов состоит из пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники спецоперации дополнят перечень социально уязвимых категорий граждан.

– Таким организациям станут доступны меры поддержки: гранты, обучение, льготная аренда помещений, информационная поддержка. А участники СВО будут более востребованы для работодателей, – отмечает Евгений Люлин.

Напомним, депутаты регионального Заксобрания предложили нижегородским участникам СВО предоставлять до 20 соток земельного участка.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен