Праздничная подсветка украсит нижегородскую телебашню 11 и 12 августа. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Праздничная архитектурно-художественная подсветка украсит нижегородскую телебашню в честь Дня физкультурника. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Иллюминация на главной телебашне региона будет работать 11 августа – накануне Дня физкультурника, а также 12 августа с 20.30 до 22.30.

Грани высотной доминанты города станут ярко красными. На них появятся бегущие белые стрелки что сделает изображение динамичным. На медиаэкране появятся логотипы Дня физкультурника и министерства спорта Нижегородской области, а также сообщения о массовой зарядке.

Напомним, художественные гимнастки Дина и Арина Аверины проведут в Нижнем Новгороде самую массовую зарядку. Мероприятие пройдет у катера «Герой» 12 августа. Сбор на зарядку в 7 утра.

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