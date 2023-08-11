Среднюю стоимость «квадрата» жилья могут повысить в Нижегородской области. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

Средняя рыночная стоимость «квадрата» общей площади жилья может вырасти в Нижегородской области. Информация об этом размещена на портале проектов нормативных правовых актов Российской Федерации.

Согласно проекту Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, стоимость квадратного метра жилья по Нижегородской области на IV квартал 2023 года составит 117 702 рубля.

На данный момент этот проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Напомним, нижегородский Минстрой объяснил причину отказа в разрешении на строительство гостиницы экс-мэру Нижнего Новгорода.

В Минстрое ответили, что Юрий Лебедев подал заявление о продлении 29 октября 2018 года. Однако ему отказали из-за нарушения требования Градостроительного кодекса РФ. Заявитель подал документы на продление разрешения позднее, чем за 10 рабочих дней до истечения предыдущего. Больше заявлений от Юрий Лебедева не поступало.

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