«Столица Нижний» оспорит решение суда об изъятии 1,5 млрд рублей

Решение суда еще не вступило в законную силу. Фото: Иван ВИСЛОВ

Девелопер «Столица Нижний» планирует оспорить постановление Нижегородского районного суда от 10 августа 2023 года, сообщает пресс-служба компании. Компания не видит нарушений в своей деятельности, поэтому будет добиваться пересмотра вынесенного решения.

- «Столица Нижний» заявляет об отсутствии нарушений в ее деятельности. Решение Нижегородского районного суда не вступило в законную силу и будет обжаловано в установленные законом сроки. Независимо от результатов обжалования решения суда первой инстанции, компании застройщики, благодаря большому опыту работы на ранке недвижимости и своей финансовой устойчивости, выполнят все свои обязательства перед дольщиками, говорится в информационном сообщении.

Напомним, на состоявшемся заседании суд постановил взыскать 1,5 млрд рублей с бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, его бывшей жены, бывших партнеров по бизнесу и компаний группы «Столица Нижний».

Ранее Генпрокуратура РФ установила, что в 2012-2014 годах в Кузнечихе коррупционным путем были получены земельные участки. Поэтому денежные средства от строительства ЖК «Новая Кузнечиха» должны быть изъяты в пользу государственного бюджета.

В связи с этим в июне 2023 года в суд поступил иск от заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева с требованием возместить государству причиненный ущерб.

Отмечается, что всего по делу проходит 8 ответчиков, в том числе, Олег Сорокин, застройщик «Инградстрой», застройщик «Старт-Строй» и Управляющая компания «Столица Нижний».

К слову, бывший глава города Сорокин сейчас находится в колонии. В декабре 2017 года его задержали по обвинению в получении взятки. Позднее к уже имеющемуся добавилось обвинение в соучастии похищению человека. В марте 2019 года суд вынес приговор в отношении Сорокина — 10 лет колонии и штаф в размере 460,8 млн рублей.