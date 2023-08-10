Благоустройство территорий завершилось в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Общественные пространства Ленинского района благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды» быстрее территорий других районов Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на мэра Юрия Шалабаева.

Последним обновленным пространством в районе в 2023 году стал сквер на проспекте Ленина, 28.

– Здесь по просьбам жителей сохранили транзитную зону, вместо старых дорожек и народных троп сделали дорожки из брусчатки. Отдельно жители просили не размещать игровые и спортивные площадки, чтобы не создавать неудобств людям в соседних домах. По их желанию также добавили лавочки, скамейки под навесом и перголы, появилось и новое освещение с зеленью, – отмечает мэр.

А три недели назад жителям района представили благоустроенные территорий на проспекте Ленина, 58, улицах Кировской и Снежной.

Отмечается, что на благоустроенные по программе ФКГС территории действует пятилетняя гарантия.

Напомним, два новых сквера благоустроили в Московском районе Нижнего Новгорода. Тихую зону для отдыха с удобными дорожками сделали на улице Березовской, 100. В сквере Генерала Клюева оборудовали детскую площадку, на которой размещены топиарии «Семья оленей».

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