Нижегородским предпринимателям предлагают до 10,4 млн рублей на развитие туризма. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Нижегородские предприниматели получат гранты и субсидии на воплощение проектов в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, такая поддержка предпринимателей сделает регион привлекательным для туристов не только летом, но и зимой.

Гранты размером от 3,1 миллионов до 5,7 миллионов рублей можно получить на расширение доступности бассейнов, покупку туристского оборудования, разработку новых маршрутов, создание электронных путеводителей и развитие инклюзивного туризма.

Субсидии, размером от 7,8 миллионов до 10,4 миллионов рублей будут предоставлены предпринимателям, которые займутся созданием и развитием пляжей в Нижегородской области.

– Нам хочется дать возможность проявить себя талантливым предпринимателям, которые смогут улучшить туристические маршруты, создать новые условия на уже существующих объектах, – сказал Сергей Яковлев.

Заявки на получение грантов и субсидий принимаются министерством туризма до 6 сентября 2023 года.

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