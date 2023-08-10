Бешеная собака покусала хозяина в Краснооктябрьском районе

Собаку из села Ключищи доставили в лабораторию, чтобы взять пробы на анализ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной случай бешенства домашних животных выявлен в Нижегородской области 9 августа, сообщает региональное Управление Россельхознадзора. Зараженная опасным вирусом собака покусала своего хозяина в селе Ключищи Краснооктябрьского района.

Животное доставили в областную лабораторию для проведения исследования. Отобраны пробы. Результаты анализов подтвердили наличие бешенства у собаки.

- В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства, - говорится в сообщении.

Нижегородцам напоминают, что если их покусал восприимчивый к бешенству домашний питомец, необходимо незамедлительно в течение первых 12 часов обратиться вместе с животным в ветеринарную службу. Специалисты Госветуправления проведут осмотр животного и изолируют его на 10 дней в целях профилактики распространения смертельного заболевания.

В случае возникновения вопросов по теме бешенства животных нижегородцам рекомендуют обращаться на горячую линию Россельхознадзора по телефону 8 (831) 435-51-59.

Ранее сообщалось, что в Кстовском районе нашли бешеную лису.