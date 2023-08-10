Соборную площадь в Арзамасе продолжают реконструировать. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Соборную площадь, Гостиный ряд и прилегающие улицы продолжают реконструировать в Арзамасе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на администрацию Арзамаса.

Напомним, в конце июля благоустройство Соборной площади и прилегающих территорий в Арзамасе завершилось. Тогда же привели в порядок и прилегающие улицы.

На сегодняшний день на участке Гостиного ряда перекладывают брусчатку, так как весной были выявлены недостатки проделанной работы.

– Ранее подрядная организация не могла организовать эти работы в связи с тем, что Гостиный ряд активно использовался в качестве технического проезда для транспортировки брусчатки с нижнего склада на тело Соборной площади, – отмечают представители администрации Арзамаса.

Теперь подрядчик получил возможность, чтобы исправить дефекты. Эти работы он проводит за свой счет. Отмечается, что реконструкция пройдет и в 2024 году.

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