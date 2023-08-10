Фильм «Барби» покажут в нижегородских кинотеатрах 9 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В нижегородских кинотеатрах сети «Империя грез» 9 сентября покажут фильм «Барби» (12+). Он будет демонстрироваться в рамках предсеансового обслуживания.

Как сообщается на сайте кинотеатра, фильм будет показан в пяти кинотеатрах Нижнего Новгорода и Кстова. На данный момент открыта продажа билетов на 9 сентября.

Напомним, в соответствии с сюжетом, одна из многочисленных кукол «Барби» покидает волшебную страни «Барбилэнд» и отправляется в реальный мир. Путь в эту страну лежит прямиком из Лос-Анджелеса: сначала на розовом снегоходе, потом на розовом автобусе, розовой ракете, розовом кораблике и розовом кабриолете.

К слову, в официальный прокат в России фильм не вышел. Кинотеатр в Тюмени первым в стране начал показывать экранную копию фильма «Барби». Но пока прокатчик представил только пиратскую версию кинопродукта с рекламой.