Певица Лада Дэнс попала в аварию и находится в больнице. Фото: Евгения ГУСЕВА

Певица Лада Дэнс не отменяла свое выступление в Нижнем Новгороде 19 августа. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

- На данный момент все артисты подтвердили своё участие, - говорится в информационном сообщении.

Ранее стало известно, кто из музыкантов выступит на День города в столице Приволжья. Лада Дэнс должна была выступить на стадионе «Нижний Новгород» вместе с группой «Кар-Мэн».

5 августа «КП» сообщила, что Лада Дэнс попала в аварию на трассе М-2 в районе Подольска. В результате этого ДТП певица получила повреждения. Певицу в тяжелом состоянии доставили в больницу вертолетом МЧС. Информация о том, что из-за травмы у артистки имеются проблемы с коммуникацией, не соответствует действительности.