Нижний Новгород занял второе место в рейтинге спортивных городов России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижний Новгород занял второе место среди российских городов-миллионников по доступности спорта. При составлении рейтинга учитывалась доступность спортивных объектов, число людей, занимающихся спортом, и объем выделяемых средств.

- Для расчета были взяты данные Росстата о спортивных объектах в городах-миллионниках за 2013 и 2022 годы, - сообщают составившее рейтинг издание NewsNN. - Из документов об исполнении бюджетов — данные о расходах на спортивное направление, из муниципальных программ и заявлений чиновников — данные о количестве граждан, занимающихся физкультурой. Доступность сооружений оценивалась в расчете на 10 тысяч человек населения.

По итогам рейтинга лидером оказалась Москва. Второе место поделили Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Пермь. Замыкает ТОП-5 Екатеринбург.