«Ростех» начал производство гаубиц, разработанных в Нижнем Новгороде

Самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Ростех» запустил серийное производство самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ», которые были разработаны в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на первого заместителя гендиректора госкорпорации Владимира Артякова.

Гаубицы калибром 152 миллиметра были разработаны в Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник». Они базируются на платформе танка Т-90 и предназначены для поражения на дальности 70 километров командных пунктов, узлов связи, бронированной техники.

И хоть производство уже запущено, испытания установок пока не завершены. Их планируют закончить в этом году.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин может отправиться в зону проведения специальной военной операции.

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