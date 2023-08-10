«Ростех» начал производство гаубиц, разработанных в Нижнем Новгороде

Самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ».
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
«Ростех» запустил серийное производство самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ», которые были разработаны в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на первого заместителя гендиректора госкорпорации Владимира Артякова.
Гаубицы калибром 152 миллиметра были разработаны в Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник». Они базируются на платформе танка Т-90 и предназначены для поражения на дальности 70 километров командных пунктов, узлов связи, бронированной техники.
И хоть производство уже запущено, испытания установок пока не завершены. Их планируют закончить в этом году.
Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин может отправиться в зону проведения специальной военной операции.
Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!