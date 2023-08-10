Прокуратура заинтересовалась случаем с выбитой стеной в дзержинской квартире

Так выглядит сломанная стена в квартире Ирины. Фото предоставила хозяйка квартиры.

Прокуратура проверит инцидент с выбитой стеной в одной из квартир Дзержинска. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в Пресс-службе ведомства.

Ранее местная жительница Ирина К. сообщила, что сосед-новосел кувалдой пробил стену в ее кладовку. По словам девушки, мужчина посчитал, что подсобное помещение не должно выступать за границы несущей стены.

Нижегородка также сообщила в соцсетях, что в тот день просила вызвать наряд полиции, но у нее побывал только участковый.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального МВД, по факту случившегося от хозяйки квартиры на улице Гайдара, 45 действительно поступало заявление. Возникший конфликт удалось разрешить мирным путем.

- Мать собственницы квартиры соседей написала расписку, что до 3 августа 2023 года за свой счёт проведёт работы по восстановлению демонтированной стены. На этом стороны примирились. Собранные материалы направлены для принятия решения в Горжилинспекцию, - резюмировали в пресс-службе ведомства.

Тем временем, региональная прокуратура решила проверить действия полиции в этой ситуации.

- В рамках проверки будет дана оценка действиям и решениям сотрудников полиции, - информирует пресс-служба прокуратуры региона.