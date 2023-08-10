Более 8,5 тысячи бюджетных мест выделили вузам Нижегородской области в 2023 году

Студенты на лекции в аудитории. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Более 8,5 тысячи бюджетных мест было выделено вузам Нижегородской области в 2023 году. Этот показатель вырос примерно на 3% по сравнению с прошлым годом. Все бюджетные места уже заполнены в этом году. Об этом стало известно на пресс-конференции «Итоги приемной кампании в нижегородские вузы-2023» 10 августа.

– А за период с 2019 года количество бюджетных мест для абитуриентов увеличилось почти на 2 тысячи, а рост составил порядка 20%, – подчеркнула начальник отдела по взаимодействию с образовательными организациями высшего образования и научно-образовательной сферы министерства образования и науки Нижегородской области Ирина Зверева.

Напомним, что приемная кампания 2023 года потихоньку подходит к концу. Нижегородские вузы издают и публикуют последние списки поступивших на бюджетные места первого курса бакалавриата и специалитета. И хотя окончательные итоги приемной кампании подводить еще рано, уже точно можно сказать одно – «качество» абитуриентов выросло, ведь проходные баллы по многим направлениям превышают показатели прошлых лет.