Тина Канделаки предложила снять фильм о Нижнем Новгороде. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Телеведущая Тина Канделаки предложила снять фильм о Нижнем Новгороде. Сюжетом блокбастера она поделилась в своем телеграм-канале.

– История российских городов — отличный источник сюжетов для блокбастеров и сериалов с неожиданными поворотами, и Нижний Новгород не исключение, – пишет Тина Канделаки.

Телеведущая рассказала подписчикам историю о кресте святой Нины, который прятали в Грузии, Армении, на горе Казбек. Однажды крест попал к князю Георгию Грузинскому, имение которого находилось под Нижним Новгородом. При Павле I было объявлено о смерти князя. А во временя Александра I он воскрес, за что и передал императору крест святой Нины. Царь же отправил реликвию на Северный Кавказ.

– Обещаю подумать вместе с Глебом Никитиным, как превратить такие сюжеты в кино. Живые мертвецы с артефактами — дело серьёзное, – добавила Тина Канделаки.

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