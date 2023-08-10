Электрогенераторы установят в поселке Кудьма и нижегородском ЖК «Окский берег»

Электрогенераторы установят в поселке Кудьма и ЖК «Окский берег». Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева
Два электрических генератора установят в поселке Кудьма и ЖК «Окский берег». Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Жители поселка Кудьма периодически остаются без света. Это связано с частыми перебоями электричества из-за модернизации электросетей. Кроме того, это приводит к отключению водонапорной станции ЖК «Окский берег».
– Провёл совещание с главами Приокского района и Новинского территориального отдела, а также с представителями ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» и АО «Нижегородский водоканал». Приняли решение установить генераторы, – пишет Юрий Шалабаев.
Один генератор будет установлен на многоквартирные дома поселка Кудьма, а другой – на трансформаторную подстанцию ЖК «Окский берег». Благодаря этому подача электричества и водоснабжения будет стабильной.
Энергетики должны выполнить установку электрогенераторов до конца этой недели.
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