Рейсы «Валдаев» начнут курсировать из Нижнего Новгорода до Васильсурска. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Скоростные суда «Валдай 45Р» запустят до Васильсурска в конце августа. Об этом сообщает издание «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

Сейчас до поселка Васильсурска ходит только паром из поселка Лысая гора Воротынского района. Он ходит четыре раза в день. Однако зимой добраться до поселка можно только на «подушке» или дойти пешком по льду. Прямые автобусы из Нижнего Новгорода отсутствуют.

В рамках празднования 500-летия поселка и развития его туристического потенциала, было принято решение пустить прямые рейсы «Валадев». Сейчас в Васильсурске обустраивают причал. Когда речные суда запустят, добраться до поселка можно будет всего за час с небольшим. Первые рейсы отправятся уже 17-19 августа.