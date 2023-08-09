Начались ходовые испытания первого нижегородского краболова «Вайгач». Фото: Завод «Красное Сормово».

Начались ходовые испытания первого нижегородского краболова-процессора «Вайгач», который построил завод «Красное Сормово». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как отмечается, испытания проходят в районе острова Гогланд в Финском заливе. Туда судно отправилось после достройки на Выборгском судостроительном заводе. В ходовых испытаниях будут участвовать специалисты сдаточной команды завода «Красное Сормово», представители заказчика, контрагенты, а также сотрудники Российского морского регистра судоходства.

Завод «Красное Сормово» строит серию из пяти краболовов для Северо-Западного рыбопромышленного консорциума в рамках федеральной инвестиционной программы «квоты под киль», направленной на стимулирование развития рыболовного флота в России и поддержку отечественных судостроительных заводов.

Во время испытаний у «Вайгача» проверят ходовые характеристики, систему автоматики, связи, навигации. Также специалисты проверят соответствие проектным характеристикам всего оборудования, которое установлено на судне.

После ходовых испытаний, которые должны завершиться 14 августа, судно будет передано заказчику. Далее «Вайгач» отправится в Баренцево море, где пройдут его промысловые испытания.