Два образовательно-производственных кластера создадут в Нижегородской области. Фото: Надалинский Станислав.

Еще два новых образовательно-производственных кластера появятся в Нижегородской области в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отмечается, в регионе планируют открыть химический и радиоэлектронный центры. У каждого будет по девять предприятий-партнеров. Кроме того, в каждом кластере будет создан колледж, в котором будут обучать ребят и готовить к карьере на предприятиях-партнеров.

Глеб Никитин отметил, что задачу по расширению проекта "Профессионалитет" поставил Президент РФ.

- Это жизненно важно для таких промышленных регионов, как Нижегородская область. Популярность подобного образования растет – нужно дать возможности, - добавил губернатор.

В скором времени к запуску будет готов Технопарк СПО "Нижполиграф". Глава региона подчеркнул, что это еще больше закрепит статус региона как кузницы кадров.