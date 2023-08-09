Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 августа 2023 15:07

Бастрыкин поручил разобраться с ремонтом дороги к деревне Кузнечиха

Средства на проведение ремонта были выделены в 2021 году, но работы не провели
Елизавета КОПЫЛОВА
Бастрыкин поручил разобраться с ремонтом дороги к деревне Кузнечиха.

Бастрыкин поручил разобраться с ремонтом дороги к деревне Кузнечиха.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался аварийной дорогой к деревне Кузнечиха в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

По информации ведомства, местные жители пожаловались на состояние дороги, которая соединяет поселение с городом. Дорога была построена более 30 лет назад и находится в аварийном состоянии. Местные жители несколько раз обращались в администрацию с просьбой провести ремонт автодороги. Также жителям стало известно, что средства на эти цели были выделены в 2021 году, однако работы не были проведены.

В СУ СК России по Нижегородской области организовали проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального подразделения Айрату Ахметшину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении.