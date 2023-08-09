Нижегородская область приняла участие в стрит-арт фестивале «ФормArt». Фото: сайт фестиваля «ФормArt».

Житель Нижнего Новгорода принял участие в фестивале стрит-арта «ФормArt». Об этом сообщили организаторы.

Как отмечается, участник Андрей Милавин посвятил работу своей первой учительнице. Мурал расположен по адресу переулок Камчатский 15, недалеко от школы, где до сих пор преподает женщина. Художнику учительница запомнилась своим чутким и внимательным отношением. Кроме того, она поддерживала его начинания в рисовании.

Однако не только Андрею учительница запомнилась добрым человеком. Другие одноклассники также отозвались очень хорошо об учителе и добавили, что она никогда не ругалась.

Художник создал стрит-арт, где изобразил женщину, к которой слетаются бабочки и вокруг которой все расцветает.

Отметим, что победитель будет определен 25 августа на закрытии фестиваля в Кирове.